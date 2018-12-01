Полицейские из Курска отправились в командировку в Северо-Кавказский регион

Сводный отряд курской полиции отправился в командировку в Северо-Кавказский регион. На протяжении полугода полицейские будут нести службу по охране общественного порядка, а также раскрывать преступления и пресекать возможные преступные действия. В составе отряда сотрудники различных подразделений городских и областных подразделений. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Перед отправлением был организован строевой смотр личного состава, где проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Вместе с кинологом в командировку отправилась и служебная собака, овчарка по кличке «Рекс». Провожали полицейских коллеги и семьи.