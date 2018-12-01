ВИЧ-инфицированные отказываются от лечения

ВИЧ-инфицированные куряне отказываются от лечения – бьют тревогу активисты общественной организации «Мельница». Как рассказали ее представители «Городским известиям», СПИД-диссиденты ведут агрессивную политику, забрасывают «новичка» псевдонаучными статьями, ссылками на сомнительные сайты, где говорится, что вируса нет, что это сговор фармацевтических компаний. В Курской области уже зарегистрирован случай гибели женщины, отказавшейся от лечения. В прошлом году от СПИДа умерла 40-летняя курянка, которой муж запретил принимать лекарства, убеждая, что такой болезни нет. Гибели ВИЧ-положительных детей в регионе не зарегистрировано, хотя предпосылки были. По данным центра СПИД, в регион переехала женщина с двумя приёмными больными детьми . Она не позволяла их лечить. Вмешались правоохранители, органы опеки и детский омбудсмен, и малышей спасли. Сейчас они под опекой в другой семье.

Ранее борьба со СПИД-диссидентством шла только в информационном поле. С 2019-го вводятся штрафы за распространение пропаганды отказа от лечения ВИЧ-инфекции для физических и юридических лиц.