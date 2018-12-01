Последствия провальной политики главы Ставрополья обсудили на пресс-конференции

Результат работы Владимира Владимирова на посту руководителя Ставрополья обсудили журналисты на состоявшейся в Москве пресс-конференции.

Владимиров приступил к работе несколько лет назад, но добиться положительного результата не получилось. А впереди новые выборы. Он может прекратить свою карьеру из-за непродуманной строительной политики, сбоях в коммунальном хозяйстве, коррупционных скандалов в руководстве края. Об этом пишет Утро.ру.

Жалобы от населения на точечную застройку поступают уже долгое время. Представители власти краевого центра заявляли, что ситуация является критической. Владимиров объяснил эту ситуацию так, что проблема решается на основе градостроительного плана. На фоне этих слов местные жители видят, что стройки прекращать никто не собирается.

Темой повестки также стала вырубка зеленых насаждений. Владимиров выразил уверенность, что здесь никаких проблем нет, так как после уничтожения растений высаживают новые. Только на улицах многие саженцы со временем погибают. Глава региона заявил, что будет реализована программа для решения проблем восточных районов, которые покидают местные жители. Они сами мало в это верят, так как уже давно уверены, что их бросили.

Ранее из-за долгов теплоснабжающих организаций ряд городов мог остаться без отопления. По мнению Владимирова, нужен специальный механизм вхождения в право собственности проблемного предприятия нового владельца. На сегодняшний день проблема как была, так и остается.

По словам руководителя региона, он не обладает информацией о прошлой жизни чиновников. Это прозвучало в ответ на вопрос о госслужащих с криминальным прошлым.

Кризисная ситуация отрицательно сказывается на регионе. Губернатору в результате его деятельности предрекают скорую отставку.