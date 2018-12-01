В Курской области снова прогнозируют туман и гололедицу

В Курской области снова обещают туман и гололедицу. Предупреждение распространило МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. По данным синоптиков, сегодня ночью и завтра днем временами небольшие осадки в виде снега и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер в четверг может усилиться до 10 м/с. Ночью до 6 градусов мороза, днем до +1. Спасатели призывают и автомобилистов, и пешеходов в туман и гололедицу быть особенно осторожными.