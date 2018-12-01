поиск по сайту
 

    В Курской области снова прогнозируют туман и гололедицу

    Сегодня, 13:50
    В Курской области снова прогнозируют туман и гололедицу
    В Курской области снова обещают туман и гололедицу. Предупреждение распространило МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. По данным синоптиков, сегодня ночью и завтра днем временами небольшие осадки в виде снега и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер в четверг может усилиться до 10 м/с. Ночью до 6 градусов мороза, днем до +1. Спасатели призывают и автомобилистов, и пешеходов в туман и гололедицу быть особенно осторожными.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама