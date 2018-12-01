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    Прокуратура добивается ремонта 10 ФАПов Курчатовского района

    Сегодня, 15:12
    Прокуратура добивается ремонта 10 ФАПов Курчатовского района
    В Курчатовском районе прокурорская проверка выявила, что 10 фельдшерско-акушерских пунктов не оснащены в полном объеме медицинским оборудованием и своевременно не получают лекарства. Во всех медпунктах температурный режим варьируется от 0 до +15 градусов. Здесь требуется замена входных дверей, оконных рам, светильников, в помещениях нужен ремонт. Прокурор потребовал у главврача Курчатовской центральной районной больницы, в ведении которой находятся ФАПы, устранить выявленные нарушения. Кроме того, направлено в суд заявление о понуждении Курчатовской ЦРБ доукомплектовать ФАПы медицинским оборудованием. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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