В Курской области вновь прогнозируют туман и осадки

В Курской области на смену морозам пришло потепление, сопровождающееся осадками и туманом. За минувшие сутки в регионе выпало 11 миллиметров осадков. Ситуация на дорогах серьезно осложнилась - за выходные на дорогах зарегистрировали 15 ДТП с пострадавшими, три человека погибли. Подобную погоду прогнозируют и на ближайшие сутки. В Курской области ожидается дождь со снегом, туман, морось. Ночью температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, утром небольшой плюс. Возможна гололедица.



