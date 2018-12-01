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    В Курской области вновь прогнозируют туман и осадки

    Сегодня, 11:58
    В Курской области вновь прогнозируют туман и осадки
    В Курской области на смену морозам пришло потепление, сопровождающееся осадками и туманом. За минувшие сутки в регионе выпало 11 миллиметров осадков. Ситуация на дорогах серьезно осложнилась - за выходные на дорогах зарегистрировали 15 ДТП с пострадавшими, три человека погибли. Подобную погоду прогнозируют и на ближайшие сутки. В Курской области ожидается дождь со снегом, туман, морось. Ночью температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, утром небольшой плюс. Возможна гололедица.

     

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