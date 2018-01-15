Курскэнерго предупреждает жителей области о соблюдении правил безопасности во время непогоды

В связи с изменением погодных условий в Курской области – обильный снег, порывистый ветер, сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» напоминают курянам о правилах безопасности при нахождении вблизи объектов электрических сетей.

Сильный ветер может стать причиной падения деревьев на провода воздушных линий электропередачи и их повреждения. Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить, что смертельно опасно приближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода мелким шагами, не отрывая стопы от земли.

Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных и сообщите о случившемся в район электрических сетей, по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).

Помните правила поведения при отключении электроснабжения:

1) Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни!

2) Не заходите на территорию огороженных энергообъектов, не проникайте в закрытые помещения.

3) Не устраивайте временные электропроводки.

4) Не используйте генераторы электроэнергии в закрытых помещениях. Такие устройства пожароопасны и выделяют угарный газ!

5) В помещении отключите все электроприборы.

6) После восстановления электроснабжения не спешите с включением электроприборов. Убедитесь, что свет «не моргает» и не «плавает», подождите 10 минут.

7) Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные Вами в период отключения электроэнергии.