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    Курскэнерго предупреждает жителей области о соблюдении правил безопасности во время непогоды

    Сегодня, 12:22
    Курскэнерго предупреждает жителей области о соблюдении правил безопасности во время непогоды
    В связи с изменением погодных условий в Курской области – обильный  снег,  порывистый ветер, сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» –  «Курскэнерго» напоминают курянам о правилах безопасности при нахождении вблизи объектов электрических сетей. 
    Сильный  ветер может стать причиной падения деревьев на провода воздушных линий электропередачи и их повреждения. Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить, что смертельно опасно приближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода мелким шагами, не отрывая стопы от земли. 
    Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных и сообщите о случившемся в район электрических сетей, по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).
    Помните правила поведения при отключении электроснабжения:
    1)Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни!
    2)Не заходите на территорию огороженных энергообъектов, не проникайте в закрытые помещения.
    3)Не устраивайте временные электропроводки.
    4)Не используйте генераторы электроэнергии в закрытых помещениях. Такие устройства пожароопасны и выделяют угарный газ!
    5)В помещении отключите все электроприборы.
    6)После восстановления электроснабжения не спешите с включением электроприборов. Убедитесь, что свет «не моргает» и не «плавает», подождите 10 минут.
    7)Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные Вами в период отключения электроэнергии.

     

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