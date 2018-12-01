За сутки на курских дорогах погибли три человека

9 декабря на курских дорогах погибли три человека. Первое смертельное ДТП произошло около двух часов ночи на хуторе Черниченские Дворы в Медвенском районе. По информации регионального МЧС, водитель «Вольво» в темноте сбил 37-летнего мужчину. Пешеход скончался. В шестом часу вечера авария в Кореневском районе унесла жизнь 52-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Пассат». В сводке Госавтоинспекции указано, что иномарка «наехала на дамбу». От удара машина перевернулась, водитель скончался на месте происшествия. В восьмом часу вечера в столкновении двух ВАЗов погибла женщина. ДТП произошло в Рыльском районе. На трассе «Хомутовка - Рыльск - Глушково» не разъехались 99-я и "десятка". Водителей легковушек с ранениями доставили в больницу. На месте аварии скончалась 50-летняя пассажирка «99-й».



