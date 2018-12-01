поиск по сайту
 

    Мать двоих детей завоевала титул «Миссис Курск-2018»

    Сегодня, 12:47
    Мать двоих детей завоевала титул «Миссис Курск-2018»
    В минувшее воскресенье выбирали самую красивую и талантливую женщину Курска. Последний раз в нашем городе подобный конкурс проводился 8 лет назад. Женщины демонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности — пели, танцевали и отвечали на вопросы. Во время выступлений им активно помогали их дети. Победительницей соревнований стала Елена Булгакова. Ей 34 года, она трудится юристом в строительной фирме. Ее дочери 9 лет, а сыну один год. Первой вице-миссис стала Татьяна Спица. Титул «Миссис Курская область» получила Екатерина Линд.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама