Мать двоих детей завоевала титул «Миссис Курск-2018»

В минувшее воскресенье выбирали самую красивую и талантливую женщину Курска. Последний раз в нашем городе подобный конкурс проводился 8 лет назад. Женщины демонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности — пели, танцевали и отвечали на вопросы. Во время выступлений им активно помогали их дети. Победительницей соревнований стала Елена Булгакова. Ей 34 года, она трудится юристом в строительной фирме. Ее дочери 9 лет, а сыну один год. Первой вице-миссис стала Татьяна Спица. Титул «Миссис Курская область» получила Екатерина Линд.