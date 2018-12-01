Из федеральной казны Курской области выделили грант в полмиллиарда рублей

Курская область получит из федерального бюджета 512 миллионов 631 тысячу рублей - сообщает региональная администрация. Уточняется, что премьер Дмитрий Медведев утвердил распоряжение Правительства РФ о распределении на 2018 год межбюджетных грантов из федеральной казны между российскими субъектами за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала за 2017 год. В общей сложности в перечень регионов, которые получат гранты на общую сумму около 19 миллиардов рублей, вошли 40 субъектов.