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    Из федеральной казны Курской области выделили грант в полмиллиарда рублей

    Сегодня, 12:19
    Из федеральной казны Курской области выделили грант в полмиллиарда рублей
    Курская область получит из федерального бюджета 512 миллионов 631 тысячу рублей - сообщает региональная администрация. Уточняется, что премьер Дмитрий Медведев утвердил распоряжение Правительства РФ о распределении на 2018 год межбюджетных грантов из федеральной казны между российскими субъектами за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала за 2017 год. В общей сложности в перечень регионов, которые получат гранты на общую сумму около 19 миллиардов рублей, вошли 40 субъектов.

     

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