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    15 школьников получили свой первый документ в канун Дня Конституции

    Сегодня, 08:16
    15 школьников получили свой первый документ в канун Дня Конституции
    Сегодня 25-летие Конституции РФ. В Курске об основном законе страны расскажут пассажирам "Читающего маршрута". Им напомнят основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, закрепленные Конституцией, предложат поучаствовать в блиц-опросе «Знаете ли вы Конституцию России?». На остановке «Курский государственный университет» определят «счастливого пассажира», которому вручат подарок от организаторов. Троллейбус отправится в путь в 11 часов с Красной площади и проследует по маршруту № 1. 
    Добавим, что торжественное собрание в честь 25-летия Конституции провели накануне в филармонии. Курянам вручили высокие госнаграды, 15 школьников получили свой первый документ - паспорт - из рук врио губернатора.

     

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