Промсвязьбанк и Волгоградская область подтвердили векторы сотрудничества

Волгоградская область и российский государственный банк Промсвязьбанк определили новые и заявили о поддержке уже действующих векторов сотрудничества. Соответствующие соглашения были достигнуты в ходе рабочего визита главы финучреждения Петра Фрадкова в область и его встречи с руководителем субъекта Андреем Бочаровым.

Промсвязьбанк и Волгоградская область обсудили важные направления взаимного сотрудничества. В ПСБ заявили о том, что готовы инвестировать в регион и поддерживать актуальные проекты и программы, которые будут содействовать улучшению экономического положения в субъекте. Помимо этого в ходе встречи Петра Фрадкова и Андрея Бочарова были достигнуты договоренности в вопросе реализации совместных программ, нацеленных на поддержку предприятий АПК и промышленного комплекса, также было решено оказывать поддержку социально-культурным проектам, в том числе муниципальным программам в сфере спорта и здравоохранения. Особое внимание стороны уделили вопросам, которые связаны с обслуживанием федеральных, а также унитарных предприятий.

По словам Петра Фрадкова, Промсвязьбанк функционирует в Волгоградской области 15 лет и является основополагающим для региона. Именно в ПСБ открывает счет каждый пятый бизнесмен. В ходе встречи с руководством перед структурой были поставлены новые задачи, они касаются развития сельскохозяйственного и строительного секторов. ПСБ, как один из ведущих системно значимых банков государства, готов не только изучить новые перспективные программы, но и принять в их реализации самое активное участие.

При этом губернатор подчеркнул, что Волгоградская область крайне заинтересована в подобном взаимодействии. По словам Андрея Бочарова, ПСБ входит в Топ-10 ведущих финансовых структур России, поэтому для региона важно, чтобы именно этот банк участвовал в развитии субъекта.

Промсвязьбанк функционирует на территории РФ более 20 лет. Он входит в список десяти крупнейших банков страны, является универсальной структурой с государственным участием. ПСБ был выбран правительством как опорный банк для реализации гособоронзаказа и других крупных контрактов государства. Структура оказывает широкий спектр всевозможных услуг. Клиентами банка являются розничные и корпоративные клиенты, а также малый и средний бизнес.