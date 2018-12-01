У 40 курских семей отключили газ и электричество за долги

В Курской области дома 40 многодетных и малообеспеченных семей остаются отключенными от газа и электроснабжения. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, по всем случаям ведется отдельная работа. С 11 декабря заместители глав муниципалитетов, председатели КЧС, отчитываются перед губернатором, что было сделано, чтобы погасить долги. В одних случаях привлекаются фонды, безработным помогают трудоустроиться или оформить бумаги, необходимые для получения субсидии или компенсации. Как поясняют в обладминистрации, чаще всего именно в домах, отрезанных от газа и электричества, зимой случаются страшные пожары - самовольные подключения и неисправные печи могут подвести семьи в любую минуту. Особое внимание уделяют печному оборудованию, проводят проверки и мелкий ремонт. Если печь не подлежит восстановлению или требуется капитальная починка, родителям предлагают на время холодов переселить детей в интернаты.