поиск по сайту
 

    У 40 курских семей отключили газ и электричество за долги

    Сегодня, 12:44
    У 40 курских семей отключили газ и электричество за долги
    В Курской области дома 40 многодетных и малообеспеченных семей остаются отключенными от газа и электроснабжения. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, по всем случаям ведется отдельная работа. С 11 декабря заместители глав муниципалитетов, председатели КЧС, отчитываются перед губернатором, что было сделано, чтобы погасить долги. В одних случаях привлекаются фонды, безработным помогают трудоустроиться или оформить бумаги, необходимые для получения субсидии или компенсации. Как поясняют в обладминистрации, чаще всего именно в домах, отрезанных от газа и электричества, зимой случаются страшные пожары - самовольные подключения и неисправные печи могут подвести семьи в любую минуту. Особое внимание уделяют печному оборудованию, проводят проверки и мелкий ремонт. Если печь не подлежит восстановлению или требуется капитальная починка, родителям предлагают на время холодов переселить детей в интернаты. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама