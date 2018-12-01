"Генеральная линия" на радио КУРС

В четверг, 13 декабря, в эфире радио "Курс" программа "Генеральная линия". Гость в студии - заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Курской области Татьяна Степановна Бреева. Она подробно расскажет о новом пенсионном законодательстве, кто и когда теперь уйдет на заслуженный отдых, кому и какие положены выплаты.

"Генеральная линия" в эфире радио "Курс" завтра, начало в 10:30. Вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 58-33-44 и в группе "ВКонтакте" vk.com/kursradio под соответствующим постом.



