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    "Генеральная линия" на радио КУРС

    Сегодня, 16:11
    В четверг, 13 декабря, в эфире радио "Курс" программа "Генеральная линия". Гость в студии - заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Курской области Татьяна Степановна Бреева. Она подробно расскажет о новом пенсионном законодательстве, кто и когда теперь уйдет на заслуженный отдых, кому и какие положены выплаты. 
    "Генеральная линия" в эфире радио "Курс" завтра, начало в 10:30.  Вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 58-33-44 и в группе "ВКонтакте" vk.com/kursradio под соответствующим постом.   

     

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