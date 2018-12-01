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    У курянина на чердаке нашли 15 килограммов марихуаны

    Сегодня, 16:43
    У курянина на чердаке нашли 15 килограммов марихуаны
    В Рыльском районе сотрудники полиции и Росгвардии установили подозреваемого в хранении наркотиков. На чердаке его дома обнаружили более 15 килограммов марихуаны, готовой к употреблению. По словам подозреваемого, он собрал ее на заброшенном поле и изготовил для собственного употребления. Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является растительным наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств».

     

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