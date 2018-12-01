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    Почти половина населения Курской области хорошо знает Конституцию

    Сегодня, 17:44
    Почти половина населения Курской области хорошо знает Конституцию
    Сегодня 25-я годовщина принятия Конституции Российской Федерации. Ровно четверть века назад, после долгих слушаний и обсуждений, всенародным голосованием был принят Основной закон нашей страны, который действует по сей день. В Конституции зафиксированы права и свободы каждого гражданина России. Накануне праздника Центр регионального развития выяснил, знают ли жители Курской области основные положения Конституции. Так, 47,5% ответили, что хорошо знают содержание главного документа страны. Общие представления о положениях Конституции имеют 37,5% участников исследования. И всего 15% ответивших заявили, что не знают, о чем в ней написано. Стоит добавить, что жители Курской области в данном вопросе продемонстрировали большую компетентность, чем россияне в целом. Это подтверждается исследованием ВЦИОМ, согласно которому основные положения Конституции знают в среднем 71% россиян, среди которых 69% имеют общие представления о содержании, и всего 6% знают ее хорошо.

     

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