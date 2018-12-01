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    Свалку, где подорвались дети, ликвидировали спустя несколько месяцев

    Сегодня, 14:21
    Свалку, где подорвались дети, ликвидировали спустя несколько месяцев
    В Железногорске свалку, где подорвались дети, ликвидировали спустя несколько месяцев. Трагедия произошла в августе. Дети нашли ржавый снаряд в строительном мусоре. Боеприпас взорвался в руках детей – один ребенок погиб, еще двое получили ранения. В начале ноября свалка на Краснознамённой оставалась неубранной. Более того, она даже не была огорожена. Единственное, что сделал региональный оператор, – переместил контейнеры со старой площадки на несколько десятков метров и установил их прямо на проезжей части - отметили в ОНФ. По информации управления городского хозяйства администрации Железногорска, свалку ликвидировали в конце ноября. Родители ребенка, который получил ранение, готовы безвозмездно разработать проект игровой площадки для детей. Для этого железногорский пустырь требуется включить в программу благоустройства городской среды, и жители готовы этому способствовать.

     

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