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    Роман Старовойт в Мокве открыл лыжный сезон

    Сегодня, 10:54
    Роман Старовойт в Мокве открыл лыжный сезон
    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в Мокве открыл лыжный сезон. Об этом он рассказал на своей странице "ВКонтакте". "21 километр в лёгкий мороз по хорошей трассе на базе «Моква» в приятной компании Алексея Лысака-мастера спорта по лыжным гонкам, чемпиона России среди ветеранов, тренера спортшколы «Арена» и учеников отделения лыжных гонок. Одному из будущих чемпионов подарил свои «счастливые лыжи». С удовольствием вспоминаю как в 2017 пробежал на них марафон 42 км за 2:24», — написал Старовойт на своей странице. Ранее глава региона рассказывал, что активно спортом, в том числе лыжным. Он является победителем гонки «Лыжня России-2013».

     

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