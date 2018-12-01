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    С начала года более 1200 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию

    Вчера, 14:36
    С начала года более 1200 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 11 месяцев 2018 года. Профессиональную подготовку и курсы повышения квалификации прошли более 1200 сотрудников.
    В пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго новые знания получили 125 энергетиков, среди которых электромонтеры оперативно-выездных бригад и мастера бригад по эксплуатации распределительных сетей и диагностике электрооборудования.
    855 работников филиала прошли профессиональную переподготовку на базе «Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», в их числе машинисты автовышки и автогидроподъемника, персонал по работе на бурильно-крановой машине, персонал по работе на высоте, стропальщики, вальщики леса, водители.
    159 человек обучились в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора в Москве по программам «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», «Пожарно-технический минимум на электросетевых предприятиях», «Эксплуатация устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте». 

    133 специалиста предприятия прошли краткосрочное профессиональное обучение в рамках специальных программ.

    В филиале уделяется серьезное внимание повышению профессиональной подготовки кадров. Курскэнерго ориентировано на непрерывный процесс обучения своих сотрудников. Технически грамотный и хорошо подготовленный персонал способен решать задачи по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Курской области.  

     

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