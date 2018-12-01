Житель Курчатова перечислил мошенникам 6 тысяч рублей

Жертвами интернет-мошенников становятся не только пожилые куряне. 33-летний житель Курчатова в соцсети получил сообщение от знакомого, в котором тот попросил денег в долг. Пострадавший перевел на указанный счет 6 тысяч рублей. Когда мужчина перезвонил приятелю, чтобы уточнить пришли деньги или нет, то выяснилось, что он стал жертвой обмана. Мошенники взломали аккаунт друга и с него отправили фальшивое письмо. Полиция устанавливает причастных к преступлению лиц. Курян в очередной раз призывают быть бдительными при осуществлении покупок и любых финансовых операций в интернете.