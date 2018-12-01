Курск украсят почти 40 новогодних ёлок

В мэрии Курска рассказали, чем украсят главную ёлку города. Ель на Красную площадь привезли накануне вечером из Железногорского района. Если раньше говорилось, что дереву 50 лет, то в сейчас называется возраст 80 лет. Его высота - 17 метров, диаметр комля - 50 см, размах нижних ветвей достигает более 10 метров в окружности. Сегодня главную городскую ёлку начали украшать. Для этого используют около 800 игрушек, 83 электрогирлянды, в том числе 12 электрогирлянд «капля» и 50 новых электрогирлянд белых и мультиколор по горизонтали, а также 40 световых елочных украшений «снежинка» и «звезда». Традиционно под елью на Красной площади установят надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. В этом году к ним прибавится новая светящаяся композиция. Сегодня новогоднюю ёлку доставят из Дмитриевского лесного хозяйства для Театральной площади. Всего в округах города будет установлено 39 новогодних елей, из них в Центральном округе – 22, Железнодорожном – 5, Сеймском – 12.