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    В Курске определится обладатель Кубка России

    Сегодня, 14:34
    В Курске определится обладатель Кубка России
    В эти выходные Курск уже в пятый раз примет Финал четырех женского Кубка России по баскетболу. Состязания пройдут в СКК. В субботу, 22 декабря, состоятся полуфиналы. В 15 часов на паркет выйдет курское «Динамо», которое является действующим обладателем Кубка страны, хозяйкам предстоит сразиться с «Надежда» из Оренбурга. В 18 часов начнется полуфинальный матч между УГМК из Екатеринбурга и подмосковной «Спартой». В воскресенье, 23 декабря, проигравшие в полуфинале команды сойдутся в 15 часов в поединке за 3-е место. Победители в 18 часов разыграют трофей. Напомним, в кубковых матчах имеют право выступать только игроки с российским гражданством. 

     

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