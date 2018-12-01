В Курске определится обладатель Кубка России

В эти выходные Курск уже в пятый раз примет Финал четырех женского Кубка России по баскетболу. Состязания пройдут в СКК. В субботу, 22 декабря, состоятся полуфиналы. В 15 часов на паркет выйдет курское «Динамо», которое является действующим обладателем Кубка страны, хозяйкам предстоит сразиться с «Надежда» из Оренбурга. В 18 часов начнется полуфинальный матч между УГМК из Екатеринбурга и подмосковной «Спартой». В воскресенье, 23 декабря, проигравшие в полуфинале команды сойдутся в 15 часов в поединке за 3-е место. Победители в 18 часов разыграют трофей. Напомним, в кубковых матчах имеют право выступать только игроки с российским гражданством.











