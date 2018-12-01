«Авангард» планирует выступить в чемпионате и Кубке ФНЛ

«Авангард» планирует выступить в чемпионате и Кубке Футбольной национальной лиги. В этом президента лиги Игоря Ефремова заверил врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Курский футбольный клуб - финалист Кубка России 2018 года, а также занимает третье место в первенстве ФНЛ, которое дает право на стыковые матчи с одной из худших команд премьер-лиги. Напомним, 11 декабря стало известно, что президент «Авангарда» Николай Волокитин покидает клуб. Но, по словам председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области Валерия Кобзева, увольнения президента клуба не было. Юридически свою должность сохраняет и исполнительный директор «Авангарда» Андрей Лобода, ранее также покинувший клуб.

- Не буду скрывать, что новости об этих кадровых перестановках были достаточно неожиданными и вызывали определенное беспокойство. За последние два года клуб, на мой взгляд, поступательно развивался: в прошлом сезоне «Авангард» играл в финале Кубка России, а сейчас находится в лидерах чемпионата. В настоящий момент в течение пяти-семи дней я нахожусь в постоянном контакте с врио губернатора Курской области Романом Владимировичем Старовойтом. У нас состоялся достаточно позитивный диалог, есть понимание с его стороны, что это очень важный вопрос для курского футбола, и он меня заверил, что проблем с выступлением команды в чемпионате ФНЛ и Кубке ФНЛ, который пройдет в феврале следующего года, не будет», - так ИА «ТАСС» прокомментировал ситуацию Игорь Ефремов.