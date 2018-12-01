поиск по сайту
 

    На курянина напала голая соседка с топором

    Вчера, 15:49
    На курянина напала голая соседка с топором
    На курянина напала голая соседка с топором. По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 25 октября в деревне 1-я Моквы Курского района. 45-летняя жительница одного из домов пьяной вышла в подъезд и стала стучать в дверь соседа. Когда мужчина открыл дверь, женщина завязала с ним ссору, зашла в свою квартиру, откуда вышла обнаженной и с топором. Опешивший мужчина едва успел убрать голову, когда его соседка замахнулась, к счастью, лезвие вонзилось в стену подъезда. Потерпевший забежал в квартиру и закрыл дверь, а женщина тем временем била по ней топором. На шум вышли другие соседи, успокоили дебоширку и вызвали полицию. На курянку завели уголовное дело. Суд уже вынес ей приговор - женщине назначено наказание в виде обязательных работ.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама