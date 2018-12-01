На курянина напала голая соседка с топором. По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 25 октября в деревне 1-я Моквы Курского района. 45-летняя жительница одного из домов пьяной вышла в подъезд и стала стучать в дверь соседа. Когда мужчина открыл дверь, женщина завязала с ним ссору, зашла в свою квартиру, откуда вышла обнаженной и с топором. Опешивший мужчина едва успел убрать голову, когда его соседка замахнулась, к счастью, лезвие вонзилось в стену подъезда. Потерпевший забежал в квартиру и закрыл дверь, а женщина тем временем била по ней топором. На шум вышли другие соседи, успокоили дебоширку и вызвали полицию. На курянку завели уголовное дело. Суд уже вынес ей приговор - женщине назначено наказание в виде обязательных работ.