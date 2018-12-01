Житель Мантуровского района похитил односельчанина

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Мантуровского района, его подозревают в похищении человека.

По версии СК, вечером подозреваемый на своем автомобиле приехал к дому 53-летнего потерпевшего. Мужчина на почве личных неприязненных отношений, применяя насилие, вытащил односельчанина из дома и поместил в багажник. После этого курянин отправился к своему дому, открыв багажник, заявил, что убьет потерпевшего, и направился за топором. Мужчина, воспользовавшись тем, что подозреваемый не закрыл багажник, вылез из машины и убежал, сообщив о произошедшем в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.



