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    Житель Мантуровского района похитил односельчанина

    Вчера, 12:20
    Житель Мантуровского района похитил односельчанина
    Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Мантуровского района, его подозревают в похищении человека. 
    По версии СК, вечером подозреваемый на своем автомобиле приехал к дому 53-летнего потерпевшего. Мужчина на почве личных неприязненных отношений, применяя насилие, вытащил односельчанина из дома и поместил в багажник. После этого курянин отправился к своему дому, открыв багажник, заявил, что убьет потерпевшего, и направился за топором. Мужчина, воспользовавшись тем, что подозреваемый не закрыл багажник, вылез из машины и убежал, сообщив о произошедшем в правоохранительные органы.    
    Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 

     

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