Куряне смогут проверить здоровье лёгких в передвижных флюорографах

Сегодня врачи Курского противотуберкулезного диспансера проведут акцию по выявлению туберкулеза у горожан. Одновременно два передвижных флюорографа будут работать вблизи торговых комплексов «МегаГРИНН» на улице Карла Маркса и «Линия» на Октябрьской. С 10 до 15 часов можно в считанные минуты пройти обследование и получить результат на руки. Врач и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие как обычных воспалительных заболеваний, так и социально опасного туберкулеза. В этом году мобильная группа противотуберкулезного диспансера обеспечила порядка 60 выездов флюорографа, охватив исследованиями более 26 тысяч жителей районов, в том числе отдаленных сел. 43 курянам поставили диагноз туберкулез, у 51 выявили новообразования.