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    Сестры Ермаковы представляют Курскую область на конкурсе «Новая Звезда»

    Сегодня, 08:18
    Сестры Ермаковы представляют Курскую область на конкурсе «Новая Звезда»
    На телеканале «Звезда» вышла в эфир первая программа конкурса «Новая Звезда», в проекте приняли участие представители 85 российских регионов. По итогам отборочного тура сестры из Курска Галина и Ирина Ермаковы прошли в полуфинал. В эфир полуфиналы и финал конкурса начнут выходить со 2 января. В этот период пройдет масштабное голосование среди зрителей. В канун Старого Нового года объявят лучшего исполнителя по мнению российских телезрителей. Добавим, для сестер Ермаковых это не первый телепроект. В 5 лет Ирина и Галина заняли второе место в шоу «Утренняя звезда», в 15- вошли в сотню лучших конкурса «Новая волна». 

     

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