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    За спасение тонущего ребенка сотрудник Курскэнерго награжден медалью МЧС России

    Сегодня, 14:06
    За спасение тонущего ребенка сотрудник Курскэнерго награжден медалью МЧС России
    Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» –  «Курскэнерго» Анатолий Вороненко награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». 

    Напомним, происшествие случилось в июне текущего года в городе Обояни. Энергетик отдыхал с семьей на городском пляже на реке Псёл, когда увидел захлебывающего в воде ребенка. Анатолий, не раздумывая, бросился в воду и вытащил девятилетнюю девочку на берег. Пострадавшая уже не дышала. Счет шел на секунды. Сотрудник Курскэнерго  немедленно приступил к реанимационным действиям. После того, как  девочка пришла в чувства, ее передали прибывшей бригаде скорой помощи.

    За героический поступок Анатолию Вороненко, проявившему мужество в экстремальной ситуации и спасшему человеческую жизнь,  в торжественной обстановке медаль МЧС России вручил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров.

     

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