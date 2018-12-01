31 декабря радио "Курс" подведет музыкальные итоги года
Вчера, 08:04
В последний день уходящего года подводим музыкальные итоги года - "Лучшая сотня" по версии слушателей радио "Курс" в эфире с 9-ти утра. Также 31 декабря разыграем 3 фирменных квартальных календаря на 2019-й год. С 8-ми вечера слушателей радио "Курс" ждет традиционная новогодняя танцевальная ночь. И весь день наш телефон 58 - 33 - 44 будет работать на приём ваших новогодний поздравлений. Также вы можете оставлять пожелания в нашей группке "ВКонткте" vk.com/kursradio. Вайбер и смс принимаем по номеру 8 920 737 103 и 7.