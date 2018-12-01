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    Два футболистка «Авангарда» отправляются на просмотр в клубы премьер-лиги

    Вчера, 14:11
    Два футболистка «Авангарда» отправляются на просмотр в клубы премьер-лиги
    Два ведущих футболиста курского «Авангарда» отправляются на сборы с клубами российской премьер-лиги. Как сообщила пресс-служба "сине-белых", нападающий Роман Минаев вместе с тульским «Арсеналом» примет участие в первом учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в турецком Белеке.
    Лучший бомбардир текущего сезона Роман Акбашев едет на смотрины в казанский «Рубин». В текущем сезоне Акбашев провел в ФНЛ 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

     

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