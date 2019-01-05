В Курской области официально открыли лыжный сезон

В Курской области 3 января официально открыли лыжный сезон 2019 года. В урочище Солянка присоединился к лыжникам врио губернатора Роман Старовойт. Глава региона пробежал десятикилометровую дистанцию. Как признался Старовойт, в этом сезоне он в третий раз стал на лыжи. «Сегодня была трасса непростая, но самое главное те эмоции и ощущения, которые я получил. Среди курян есть достойные соперники, поэтому у меня есть стимул и дальше тренироваться», – отметил врио губернатора. В завершении соревнований глава региона вручил победителям награды, пообщался с лыжниками и сделал фото на память.