Краеведческий музей покажет курянам винтажные ёлочные игрушки

В краеведческом музее открылась новая выставка «Наряжаем ёлку!». В экспозиции представлены различные предметы быта и ёлочные украшения 60-80-х годов прошлого века. как отмечают организаторы выставки, посетители смогут окунуться в домашнюю атмосферу предновогодней суеты второй половины ХХ века. Старшее поколение вспомнит свое детство и юность, молодежь познакомится с образом украшенной ёлки своих бабушек и дедушек. Коллекцию новогодних игрушек подарила музею Татьяна Колесникова, за что авторы экспозиции выразили ей благодарность на своём сайте. Посетить выставку можно с 10:30 до 17:30 до 15-го января.