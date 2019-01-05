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    Краеведческий музей покажет курянам винтажные ёлочные игрушки

    5 января 2019
    Краеведческий музей покажет курянам винтажные ёлочные игрушки
    В краеведческом музее открылась новая выставка «Наряжаем ёлку!». В экспозиции представлены различные предметы быта и ёлочные украшения 60-80-х годов прошлого века. как отмечают организаторы выставки, посетители смогут окунуться в домашнюю атмосферу предновогодней суеты второй половины ХХ века. Старшее поколение вспомнит свое детство и юность, молодежь познакомится с образом украшенной ёлки своих бабушек и дедушек. Коллекцию новогодних игрушек подарила музею Татьяна Колесникова, за что авторы экспозиции выразили ей благодарность на своём сайте. Посетить выставку можно с 10:30 до 17:30 до 15-го января. 

     

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