В Курской области за год зарегистрировали 85 случаев бешенства

В 2018 году на территории Курской области зарегистрировали 85 случаев бешенства животных, из которых 40% - дикие, 43,5% - домашние, 16,5% - сельскохозяйственные. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Наибольшее число случаев бешенства отмечено в Конышевском (11), Касторенском (10), Щигровском (9) районах, в Советском и Тимском районах (по 5 случаев).

Бешенство - смертельное заболевание. Источником заражения являются инфицированные животные - лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот. Заражение человека происходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой оболочки. Если не пройти курс профилактических прививок, летальный исход неизбежен.

В 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в учреждения здравоохранения области обратились 3713 человек, в том числе 1138 детей. Из общего числа пострадавших 135 человек контактировали с дикими животными, - добавляют в региональном Управлении Роспотребнадзора.



