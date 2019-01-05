поиск по сайту
 

    В Курской области за год зарегистрировали 85 случаев бешенства

    Сегодня, 12:04
    В Курской области за год зарегистрировали 85 случаев бешенства
    В 2018 году на территории Курской области зарегистрировали 85 случаев бешенства животных, из которых 40% - дикие, 43,5% - домашние, 16,5% - сельскохозяйственные. Такие данные приводит Роспотребнадзор.  Наибольшее число случаев бешенства отмечено в Конышевском (11), Касторенском (10), Щигровском (9) районах, в Советском и Тимском районах (по 5 случаев).
    Бешенство - смертельное заболевание. Источником заражения являются инфицированные животные - лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот. Заражение человека происходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой оболочки. Если не пройти курс профилактических прививок, летальный исход неизбежен.
    В 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в учреждения здравоохранения области обратились 3713 человек, в том числе 1138 детей. Из общего числа пострадавших 135 человек контактировали с дикими животными, - добавляют в региональном Управлении Роспотребнадзора.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама