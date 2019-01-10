11 января курян призывают выйти на уборку снега

Сегодня утром на уборку курских улиц вышло 65 единиц техники. В мэрии рапортуют, что ведется расчистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, тротуаров, где имеется возможность для движения спецтехники. Расчищено более 400 остановочных площадок, работа продолжается. Кроме того, ежедневно с городских улиц и площадей вывозят снег. С начала зимы убрали 39 тысяч кубометров снега. Во дворах же качественной уборке мешают припаркованные автомобили – сетуют в мэрии. В итоге в администрации решили объявить 11 января санитарную пятницу. На расчистку улиц от снега призывают выйти всех горожан.