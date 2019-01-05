Курянин украл золото у будущей тёщи ради покупки украшений невесте

Полиция установила подозреваемого в краже золотых изделий из квартиры 43-летней курянки. Два дорогих кольца пропали после визита ее дочери с молодым человеком. Во время семейного ужина ему удалось похитить из шкатулки старинные украшения. Пропажу женщина обнаружила через несколько дней и обратилась в полицию. Оперативники проверяли всех возможных посетителей квартиры, в том числе и потенциального жениха дочери потерпевшей. Во время первого опроса 24-летний молодой человек сознался в преступлении. По его словам, он собирался продать похищенные кольца, чтобы на вырученные деньги купить драгоценности своей девушке. Золотые изделия изъяли и уже вернули хозяйке. Молодой человек, ранее уже судимый, вновь стал фигурантом уголовного дела. На время следствия он будет под подпиской о невыезде.