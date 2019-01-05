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    У организации за долги со счетов списали более 2,5 миллионов

    Вчера, 15:04
    У организации за долги со счетов списали более 2,5 миллионов
    В Курской области организация погасила задолженность перед другой организацией в полном размере после вмешательства судебных приставов. Как пояснили в ведомстве, предприятие, занимающееся выращиванием зерновых культур, задолжало строительной компании почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Взысканием средств занялись приставы.  Они обратили внимание на счета организации.  Как только на них стали поступать деньги от продажи зерна, средства сразу списывали в счет погашения задолженности. Кроме этого, с расчетного счета должника-организации списали исполнительский сбор - 182 тысячи рублей. В итоге долг был полностью погашен.

     

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