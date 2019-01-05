У организации за долги со счетов списали более 2,5 миллионов

В Курской области организация погасила задолженность перед другой организацией в полном размере после вмешательства судебных приставов. Как пояснили в ведомстве, предприятие, занимающееся выращиванием зерновых культур, задолжало строительной компании почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Взысканием средств занялись приставы. Они обратили внимание на счета организации. Как только на них стали поступать деньги от продажи зерна, средства сразу списывали в счет погашения задолженности. Кроме этого, с расчетного счета должника-организации списали исполнительский сбор - 182 тысячи рублей. В итоге долг был полностью погашен.



