В мэрии Курска рассказали, кто отвечает за содержание тротуаров. Как пояснил директор городской инспекции по ЖКХ и благоустройству Антон Бартенев, тротуары, расположенные вдоль автомобильных дорог и находящиеся в полосе их отвода, являются муниципальными. Пешеходные дороги, расположенные в границах дворовых территорий, – это зона ответственности управляющих организаций, ЖСК и ТСЖ. Расчистка тротуаров, прилегающих к торгово-офисным помещениям, входит в обязанность владельцев или организаций, обслуживающих эти здания. В мэрии пояснили, что уборка муниципальных тротуаров вдоль центральных улиц ведется механизированным способом, где есть возможность проехать спецтехнике.



