Курянам рассказали, как ходить по скользким тротуарам

В Курскую область пришло ощутимое потепление, сохраняется вероятность снегопада. На дорогах будет скользко. В мэрии Курска рассказали, как нужно передвигаться по тротуарам, покрытым снежной кашей, под которой скрывается лед. "Внимание и осторожность - главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед", - говорится в пресс-релизе горадминистрации. "Предпочтение лучше отдать обуви без каблуков, с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов. Можно дополнить обувь специальными противоскользящими накладками, которые крепятся на подошву" - посоветовали в мэрии. Курянам также рекомендовали не делать резких движений, постоянно смотреть под ноги и не держать руки в карманах.







