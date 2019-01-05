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    Курянам рассказали, как ходить по скользким тротуарам

    Вчера, 08:10
    Курянам рассказали, как ходить по скользким тротуарам
     
    В Курскую область пришло ощутимое потепление, сохраняется вероятность снегопада. На дорогах будет скользко. В мэрии Курска рассказали, как нужно передвигаться по тротуарам, покрытым снежной кашей, под которой скрывается лед. "Внимание и осторожность - главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед", - говорится в пресс-релизе горадминистрации. "Предпочтение лучше отдать обуви без каблуков, с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов. Можно дополнить обувь специальными противоскользящими накладками, которые крепятся на подошву" - посоветовали в мэрии. Курянам также рекомендовали не делать резких движений, постоянно смотреть под ноги и не держать руки в карманах.

     

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