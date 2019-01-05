поиск по сайту
 

    Курянину за крупный долг по алиментам вынесли приговор

    Вчера, 17:07
    Курянину за крупный долг по алиментам вынесли приговор
    Суд вынес приговор 41-летнему жителю Черемисиновского района, который несколько лет не платил алименты. Как пишет издание «Друг для друга» со ссылкой на прокуратуру, у мужчины от первого брака было двое детей – 2000 и 2006 годов рождения. 9 лет назад мужчину обязали платить алименты, однако он этого не делал. В итоге на сыновей образовалась задолженность в 930 тысяч рублей. В последний раз курянин видел своих детей два года назад, хотя они живут в одном районе. Было возбуждено уголовное дело. Курянина приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Кроме того, у него будут удерживать 10% от зарплаты.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама