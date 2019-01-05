Курянину за крупный долг по алиментам вынесли приговор

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Черемисиновского района, который несколько лет не платил алименты. Как пишет издание «Друг для друга» со ссылкой на прокуратуру, у мужчины от первого брака было двое детей – 2000 и 2006 годов рождения. 9 лет назад мужчину обязали платить алименты, однако он этого не делал. В итоге на сыновей образовалась задолженность в 930 тысяч рублей. В последний раз курянин видел своих детей два года назад, хотя они живут в одном районе. Было возбуждено уголовное дело. Курянина приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Кроме того, у него будут удерживать 10% от зарплаты.