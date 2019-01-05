19 футболистов «Авангарда» отправятся на сбор в Турцию

На первый учебно-тренировочный сбор курского «Авангарда», который пройдёт с 19 января по 2 февраля в Турции, главный тренер Игорь Беляев возьмёт 19 футболистов. Помимо этого, клуб возьмет на сборы более 100 килограммов спортивного инвентаря. Также стали известны соперники «Авангарда» в контрольных матчах на сборе в Турции. Руководство сине-белых достигло договорённостей с соперниками из Сербии и Словакии. 29 января куряне сыграют с участником Лиги Европы сербским клубом «Раднички». 2 февраля подопечных Игоря Беляева ждёт спарринг со словацким клубом «Серед». На первом сборе запланирован ещё один контрольный матч, который пройдёт 25 января. Пока соперник неизвестен.



