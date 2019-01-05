В Курске оштрафовали 4 пешеходов-нарушителей

В Курске сотрудники ГИБДД провели акцию "Пешеход, на переход!". Дорожные инспекторы обращали внимание пешеходов на строгое соблюдение ПДД, предупреждали о том, что прежде, чем переходить дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас видят и пропускают. За время акции к административной ответственности привлекли 4 пешеходов-нарушителей. В Госавтоинспекции также призвали водителей сбрасывать скорость, подъезжая к "зебре". Добавим, в 2018-м в Курской области под колесами машин оказались 477 пешеходов, 55 из них погибли. 165 ДТП произошли по вине самих пешеходов.



