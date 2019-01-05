Врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял участие в Гайдаровском форуме, где обсуждают пути решения ключевых социально-экономических проблем. Приоритетными направлениями работы он назвал создание площадок для ведения бизнеса и формирование условий для строительства жилья. Власти региона планируют развивать систему государственно-частного партнерства для улучшения состояния инвестиционного климата. Курская область, занимающая 62-ю строчку рейтинга Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестклимата, планирует в ближайшее время войти в топ-20 инвестиционно привлекательных регионов. Среди основных точек роста - создание IT-кластера, строительство дорог, реконструкция аэропорта.

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