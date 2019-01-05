Курские власти не намерены закрывать "Авангард" из-за долгов

Роман Старовойт в интервью информагентству ТАСС сообщил, что администрация Курской области не планирует прекращать существование футбольного клуба "Авангард". В ближайшее время запланировано провести в команде аудит финансово-экономического состояния. "Вопрос о закрытии клуба никогда не ставился, не стоит он и на сегодняшний день. В конце прошлого года мною был найден инвестор, который оплатил участие команды в январско-февральских сборах. Команда должна выехать 19 января, и перед этим я планирую с ней встретиться и рассказать более подробно, какие планы у региона по поддержке и развитию клуба", - сказал Роман Старовойт. По словам врио губернатора, власти региона уже привлекли специализированную организацию, которая проведет аудит финансово-экономического состояния клуба, после чего будет подготовлена отчетность и сделаны выводы о сложившейся задолженности ФК.

Для решения проблем и определения дальнейшей стратегии развития клуба будет создан попечительский совет.

Первый учебно-тренировочный сбор «Авангарда» пройдёт с 19 января по 2 февраля в Турции. Уже известны соперники «Авангарда». В контрольном матче наши футболисты встретятся с соперниками из Сербии. 29 января товарищеский матч сыграют с участником еврокубков - футбольным клубом «Раднички». Также на первом сборе запланирован ещё один контрольный матч, который пройдёт 25 января. Соперник пока неизвестен.