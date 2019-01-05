В Тимском районе пенсионер выстрелил из револьвера в полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Тимского района по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

По версии СК, 14 января старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тимскому району, осуществляя законную деятельность по охране общественного порядка при производстве сотрудниками отделения уголовного розыска ОВМД России по Курской области мероприятий, связанных с незаконным оборотом оружия, находился на территории домовладения подозреваемого в х. Разлив Тимского района.

В это время подозреваемый, с целью воспрепятствования законной деятельности участкового, посягая на жизнь полицейского, произвел в него прицельный выстрел из револьвера, изготовленного самодельным способом. Однако в полицейского он по счастливой случайности не попал. После чего подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.