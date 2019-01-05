В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк произошли кадровые изменения

15 января 2019 года, г. Воронеж. Заместителем Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратором Блока «Корпоративный бизнес» назначен Александр Исаенко, а заместителем Председателя – руководителем РСЦ Центрально-Черноземного банка стал Андрей Леонов.

Александр Исаенко окончил Воронежский государственный университет по направлению «Экономика». Успешно завершил обучение по совместной программе Корпоративного университета и London Business School для руководителей высшего звена. Является кандидатом экономических наук.

Свою карьеру в Сбербанке Александр Николаевич начал в 2002 году в должности инспектора отдела в Управлении инвестиций и проектного финансирования. До текущего назначения занимал должность заместителя Председателя ЦЧБ - управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк. Под руководством Александра Исаенко совместно с Правительством Белгородской области реализованы инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение и энергосбережение, а также проект для населения «Безналичный мир Белогорья».

Теперь Александр Николаевич будет курировать работу с корпоративными клиентами Центрально-Черноземного банка на территории всего региона обслуживания, который включает в себя Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.

Андрей Леонов окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2016 году успешно завершил обучение по программе Корпоративного университета «Сбербанк 500».

К команде Сбербанка Андрей Вячеславович присоединился в 2010 году в качестве старшего инженера Департамента недвижимости и материально-технического обеспечения. До текущего назначения занимал должность директора центра ОСЦ «Тула». Андрей Леонов принимал активное участие во внедрении новых технологий, участвовал во многих проектах Сбербанка. В 2018 году под его руководством были реализованы мероприятия по развитию площадки ОСЦ «Тула» и расширению спектра услуг и сервисов, предоставляемых внутренним клиентам.

- Поздравляю Александра и Андрея с назначением! Уверен, что их профессиональные качества, энергия молодости и управленческий опыт позволят реализовать самые амбициозные цели. Желаю команде Корпоративного блока во главе с Александром Исаенко и Региональному сервисному центру под руководством Андрея Леонова успехов и достижения высоких результатов!- прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.



