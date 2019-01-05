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    ЛДПР призвало прокуратуру списать долги курян за газ

    Вчера, 08:01
    ЛДПР призвало прокуратуру списать долги курян за газ
    ЛДПР призвало прокуратуру списать долги курян за газ. С таким предложением выступил депутат Госдумы от либерал-декократов Сергей Иванов. Он направил запрос прокурору Курской области, в котором просит по примеру чеченских коллег защитить интересы курян и принять меры по списанию долгов населения за потребление газа. Недавно суд Чеченской республики списал жителям этого региона долги за газ в размере более 9 миллиардов рублей. Впрочем, в холдинге заявили, что обжалуют это решение. Кстати, списать задолженность, помимо Курской области, ранее предложили в Смоленске.

     

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