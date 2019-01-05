Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%

18 января 2019 года, г. Воронеж. За 2018 года Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. На 1 января 2019 года он составил 1616 млрд руб. Эта цифра на 262,6 млрд руб. больше, чем год назад (на 01.01.2018 — 1353,4 млрд руб.).





- Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка, - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов. - В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.





Более 30% (80 млрд рублей) прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования (преимущественно Минсельхоза России и Минэкономразвития России). Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд рублей (13% от общего портфеля МСП).





В Центрально-Черноземном банке обслуживается более 128 тысяч малых и средних предприятий. Объем выдач кредитных средств в 2018 г. для малых и средних предприятий (МСП) в ЦЧР составил более 38 млрд. руб. из них 33% направлено на финансирование малого бизнеса.



