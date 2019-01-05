Автослесарь за поездку на чужой машине может оказаться на скамье подсудимых

В Щиграх автослесарь может быть привлечен к ответственности за угон. В полицию с заявлением о пропаже имущества обратилась 31-летняя хозяйка иномарки. Транспорт она отбуксировала на ремонт, но забрать его не смогла. Как выяснилось, чужую машину ненадолго взял работник автомастерской. Молодой человек решил использовать автомобиль в личных целях. Он собирался вернуть его к назначенному сроку окончания работ, но хозяйка пришла раньше и, не обнаружив свою машину, обратилась в полицию. Найти автомеханика не составило труда, в течение часа он сам предоставил машину владелице в исправном, отремонтированном состоянии. Проводится проверка, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.



