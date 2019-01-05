К «Авангарду» присоединился бывший игрок сборной России по футболу

К футболистам курского «Авангарда»на сборах в Турции присоединился 28-летний полузащитник «Балтики» Максим Григорьев, бывший игрок сборной России. В ближайшие дни с ним подпишут контракт. Возвращается в расположение «сине-белых» и основной в этом сезоне вратарь Никита Чагров, которые ездил на просмотр к представителю премьер-лиги «Ростову».

28-летний уроженец Липецка Григорьев — воспитанник московского «Спартака», выступал за молодёжные (U-19 и U-21), национальную сборную России (4 матча). Рост — 188 см, вес — 75 кг. Из его спортивных достижений можно выделить серебряные медали в чемпионате России 2009 года и бронзовые в 2014-м. Григорьев принимал участие в розыгрыше Кубка УЕФА, Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В 2018 году Максим перешёл в «Балтику» и в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Футбольной национальной лиги, забив 4 мяча. Ранее выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», ФК «Ростов», «Урал» (Екатеринбург) и ФК «Оренбург». В премьер-лиге России — более 100 матчей, 9 забитых мячей.