ЦДМ на Лубянке продолжил радовать покупателей новыми возможностями
Сегодня, 13:30
В прошедшем году Центральный детский магазин на Лубянке установил два личных рекорда. Его посетили более 10 миллиона человек (на 15% больше показателя 2017-го года), а в декабре в разгар предновогодних концертов и развлечений в ЦДМ пришло свыше миллиона посетителей, что на 14% больше аналогичного месяца прошлого года. Ну а в 2019-м самый крупный ритейлер детских товаров запустил сразу три новых магазина.
Как отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (компании - собственника и девелопера «ЦДМ на Лубянке) Леонид Капров, в этом году магазин продолжит развивать сотрудничество с ведущими детскими брендами, обновляя и совершенствуя продуктовую линейку и анимационную программу.
В подтверждение этих слов в январе открылись «Город Игрушек», «Единорог» и «Территория». В первом из них можно выбрать лучшие игрушечные бренды мира – куклы, эксклюзивные автомобили, деревянные игрушки, карнавальные костюмы, роботы и т.д. Второй магазин специализируется на настольных играх, где в продаже в том числе популярная «Magic: the Gathering». Здесь также коллекционные игральные карты, конструкторы и игрушки для моделирования. Ну а «Территория» распахнула двери ЦДМ на Лубянке для поклонников книг и творчества. Бестселлеры, классика, детская литература и редкие издания – выбор большой и на любой вкус.